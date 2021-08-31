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Зеленский поздравил нового президента Эстонии: надеюсь на продолжение сотрудничества

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Вторник 31 августа 2021 15:52
Зеленский поздравил нового президента Эстонии: надеюсь на продолжение сотрудничества Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил нового президента Эстонии Алара Кариса с избранием. Украинский лидер выразил надежду на продолжение сотрудничества между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter.

"Искренне поздравляю Алара Кариса с избранием на пост президента Эстонии по результатам голосования депутатского голосования в Рийгикогу. Надеюсь на продолжение тесного сотрудничества между Украиной и Эстонией на благо наших двух народов", - написал украинский президент.

Напомним, сегодня эстонский парламент избрал нового президента страны Алара Кариса. Он вступит в должность 11 октября 2021 года.

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Владимир Зеленский Эстония
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