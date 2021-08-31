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Зеленський привітав нового президента Естонії: сподіваюся на продовження співпраці

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Вівторок 31 серпня 2021 15:52
Зеленський привітав нового президента Естонії: сподіваюся на продовження співпраці Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський привітав нового президента Естонії Алара Каріса з обранням. Український лідер висловив сподівання на продовження співпраці між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Twitter.

"Щиро вітаю Алара Каріса з обранням на пост президента Естонії за результатами голосування депутатського голосування в Рійгікогу. Сподіваюся на продовження тісної співпраці між Україною та Естонією на благо наших двох народів", - написав український президент.

Нагадаємо, сьогодні Естонський парламент обрав нового президента країни Алара Каріса. Він вступить на посаду 11 жовтня 2021 року.

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Володимир Зеленський Естонія
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