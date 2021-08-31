Эстония получила нового президента. Им стал директор Национального музея
Эстонский парламент со второй попытки избрал нового президента страны. Им стал единственный кандидат Алар Карис, который до этого занимал должность директора Эстонского национального музея.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Сообщается, что сегодня прошел второй тур голосования на выборах нового президента Эстонии. В итоге Алара Кариса все-таки избрали - он набрал 72 голоса, что больше необходимых 68 голосов.
Карис вступит в должность 11 октября 2021 года.
Кто такой Алар Карис
Новый президент Эстонии является ученым-биологом, был государственным служащим. В 2007-2012 годах ректор Тартуского университета, в 2013-2018 - генеральный ревизор Эстонии, с 2018 года возглавляет Национальный музей.
В августе 2021 к нему с предложением выдвинуться на пост президента обратился спикер парламента Юри Ратас. Карис принял предложение, а затем его кандидатуру поддержала правящая коалиция.
Отметим, накануне эстонский парламент не смог избрать нового президента в первом туре.