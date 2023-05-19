Зеленський поїде на саміт G7 та зустрінеться з Байденом, - Єрмак

"Повідомлення президента Байдена (про підготовку пілотів України на F-16 - ред.), з яким президент буде зустрічатися найближчими днями, і я думаю, що в деталях буде проговорювати не лише ці питання, але й багато інших питань", - сказав Єрмак.

У керівника Офісу президента запитали, чи може він підтвердити той факт, що Зеленський таки особисто відвідає саміт G7 у Японії.

"Так, я можу це підтвердити", - відповів Єрмак.

Візит Зеленського на саміт G7 у Японії

Як повідомила низка західних ЗМІ, президент Володимир Зеленський особисто візьме участь у зустрічі лідерів G7 і прибуде на саміт вже завтра.

Також з'явилась інформація, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Хіросімі на полях саміту G7. Це перша особиста зустріч двох лідерів з початку повномасштабної війни в Україні.

В Японії у місті Хіросіма сьогодні стартував 49-й саміт лідерів "Групи семи". Учасники саміту вже оголосили про нові санкції проти РФ.