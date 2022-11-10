Зеленський не поїде на саміт G20, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський не поїде на саміт G20 до Індонезії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра-координатора з морських справ та інвестицій Індонезії Лухута Бінсара Панджаітана, який відповідає за підготовку саміту G20.

Так, відповідаючи на запитання, чи буде президент України Володимир Зеленський присутній на саміті G20, він сказав, що Володимир Зеленський також не буде.

Він наголосив, що досі президент США Джо Байден підтверджував свою участь у саміті G20.

Коментуючи відсутність президента РФ Володимира Путіна на саміті, координатор зазначив, що "може бути, це буде найкраще для всіх нас".