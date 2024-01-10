Зеленський поїде у Давос, а Залужний відвідав позиції біля Куп'янська: новини за 9 січня

Війна Росії проти України: останні новини

ЗМІ пишуть про збиття "Шахеда" з реактивним двигуном, в Повітряних силах відреагували

Напередодні мережею поширилися повідомлення, що на території України було нібито було збито першого безпілотника Shahed-238 з реактивним двигуном. Цю інформацію прокоментував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, зазначивши, що не може підтвердити такі дані.

"Не можу підтвердити. Ми його не знаходимо. Хто знайшов - нехай підтверджує, показує та розповідає. Ми цю тему вже обговорювали, що Іран показав Shahed-238, чорного кольору. Після цієї демонстрації в нас БпЛА почали перефарбовувати в чорний колір й окупанти", - заявив Ігнат.

Дубінського судитимуть за підроблення документів для виїзду за кордон

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, справу народного депутата Олександра Дубінського про підроблення документів передали до суду.

Повідомляється, що нардеп вніс неправдиві відомості до офіційних документів, на підставі яких виїхав за кордон. У зверненні щодо дозволу на виїзд він вказав підставу - супроводження батька на лікування, однак, за даними слідства, насправді він поїхав на відпочинок.

Помста за "Київстар" триває. Українські хакери залишили частину Москви без інтернету та ТБ

Як повідомили РБК-Україна власні джерела, українське хакерське угруповання, ймовірно, за підтримки СБУ, зламало московського інтернет-провайдера "М9ком" й "знесла" його сервери.

Внаслідок чого частина російської столиці залишилася без інтернету та ТБ.

"Нова пошта" змінює назву

Один з двох найбільших операторів поштового зв’язку України, компанія "Нова пошта", змінює назву. Вона називатиметься NOVA.

У компанії пояснили це тим, що давно розширили свої можливості, виходячи за рамки надання послуг пошти. Зокрема, у групу компаній NOVA входять: "Нова пошта в Україні", Nova Post Europe, NovaPay, Nova Global, Supernova Airlines та ІТ-компанія Nova Digital.

США та союзники провели таємну зустріч з Україною щодо "мирного плану"

16 грудня в Саудівській Аравії відбулася секретна зустріч між Україною, її союзниками з G7 та невеликою групою країн глобального Півдня.

Під час якої сторони обговорили "формули миру" та плани щодо просування процесу мирного врегулювання, а також принципів потенційної взаємодії з Росією у майбутньому.

Секретність була частково спрямована на те, щоб країни-учасниці відчували себе комфортніше при вступі.

Зеленський приїде на Всесвітній економічний форум у Давосі

За словами президента Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде, Зеленський "виголосить промову та зустрінеться з головами форуму" на Всесвітньому економічному форумі, який пройде з 15 по 19 січня.

Умєров і Залужний відвідали позиції ЗСУ в районі Куп'янська

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, 9 січня, відвідав позиції в районі міста Куп'янськ у Харківській області.

Зазначається, що окрім Залужного район Куп'янська відвідали міністр оборони Рустем Умєров і начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Сергій Шаптала.

Командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський ознайомив із ситуацією навколо Куп'янська, де українські воїни відбивають постійні спроби ворога атакувати.