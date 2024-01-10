Зеленский поедет в Давос, а Залужный посетил позиции у Купянска: новости за 9 января

Война России против Украины: последние новости

СМИ пишут об ущербе "Шахеда" с реактивным двигателем, в Воздушных силах отреагировали

Накануне сетью распространились сообщения, что на территории Украины был якобы сбит первый беспилотник Shahed-238 с реактивным двигателем. Эту информацию прокомментировал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отметив, что не может подтвердить такие данные.

"Не могу подтвердить. Мы его не находим. Кто нашел - пусть подтверждает, показывает и рассказывает. Мы эту тему уже обсуждали, что Иран показал Shahed-238, черного цвета. После этой демонстрации у нас БПЛА начали перекрашивать в черный цвет и оккупанты", – заявил Игнат.

Дубинского будут судить за подделку документов для выезда за границу

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, дело народного депутата Александра Дубинского о подделке документов было передано в суд.

Сообщается, что нардеп внес ложные сведения в официальные документы, на основании которых уехал за границу. В обращении по поводу разрешения на выезд он указал основание - сопровождение отца на лечение, однако, по данным следствия, на самом деле он уехал на отдых.

Месть за "Киевстар" продолжается. Украинские хакеры оставили часть Москвы без интернета и ТВ

Как сообщили РБК-Украина собственные источники, украинская хакерская группировка, вероятно, при поддержке СБУ, сломала московского интернет-провайдера "М9ком" и "снесла" его серверы.

В результате часть российской столицы осталась без интернета и ТВ.

"Новая почта" изменяет название

Один из двух крупнейших операторов почтовой связи Украины, компания "Новая почта", меняет название. Она будет называться NOVA.

В компании это объяснили тем, что давно расширили свои возможности, выходя за рамки предоставления услуг почты. В частности, в группу компаний NOVA входят: "Новая почта в Украине", Nova Post Europe, NovaPay, Nova Global, Supernova Airlines и IT-компания Nova Digital.

США и союзники провели тайную встречу с Украиной по "мирному плану"

16 декабря в Саудовской Аравии состоялась секретная встреча между Украиной, ее союзниками из G7 и небольшой группой стран глобального Юга.

В ходе которой стороны обсудили "формулы мира" и планы продвижения процесса мирного урегулирования, а также принципов потенциального взаимодействия с Россией в будущем.

Секретность была частично направлена на то, чтобы страны-участницы чувствовали себя более комфортно при вступлении.

Зеленский приедет на Всемирный экономический форум в Давосе

По словам президента Всемирного экономического форума Берге Бренде, Зеленский "произнесет речь и встретится с главами форума" на Всемирном экономическом форуме, который пройдет с 15 по 19 января.

Умеров и Залужный посетили позиции ВСУ в Купянском районе

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, 9 января, посетил позиции в районе города Купянск Харьковской области.

Кроме Залужного район Купянска посетили министр обороны Рустем Умеров и начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Сергей Шаптала.

Командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский ознакомил с ситуацией вокруг Купянска, где украинские воины отражают постоянные попытки врага атаковать.