Зеленський пояснив заяву Туска про готовність України воювати 2-3 роки

Зеленський пояснив, що така фраза стосується фінансової стабільності та використання заморожених російських активів.

"Я їм сказав (європейським партнерам - ред.) ми не будемо десятиріччями воювати, але ви повинні показати, що упродовж якогось часу ви зможете стабільно фінансово підтримувати Україну. І тому в них така в голові програма - 2-3 роки. Давайте акцептуємо, що 2-3 роки ми будемо стабільно допомагати з фінансами Україні. Війна може закінчитись раніше, але все одно потрібні гроші на відновлення. І потрібно, щоб військовий знав, що у нього є заробітна плата", - пояснив президент.

Він додав, що наразі невідомо, чи повернеться російський диктатор Володимир Путін з новою агресією після завершення війни, тому важливо розуміти, якою буде стабільна підтримка України з боку партнерів.

Зеленський наголосив, що заморожені російські активи будуть витрачені або на зброю, або на відновлення - залежно від розвитку війни.

"Якщо війна закінчиться через місяць - витратимо на відновлення, якщо триватиме - на зброю. Просто у нас немає іншого виходу", - підкреслив він.

Президент додав, що для Путіна найстрашніше, що Європа дала сигнал: фінансового виснаження України не буде.

"Дуже важливо дати чіткий сигнал - дивись, ми будемо їх фінансувати. І дивись - якщо ти не закінчиш, ми будемо підтримувати. Це показує Росії, що сенсу в цій війні немає, тому що ми не здамося - і партнери не здадуться", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що ухвалене рішення по активах неможливо буде зупинити навіть у разі зміни політики майбутніх лідерів країн Великої сімки.

"Хто би не прийшов - він не зможе зупинити рішення, коли Україна отримуватиме траншами ці гроші і вирішуватиме, куди вони підуть – на зброю чи на ще щось. Ось це і є наша політична перемога", - підкреслив президент.

Зеленський додав, що ідея використання заморожених активів РФ є "красивою" та має великий потенціал для практичної реалізації.

"Треба дотиснути. Там є кілька скептиків, хтось боїться ризиків, хтось просто боїться, але таких небагато", - резюмував глава держави.