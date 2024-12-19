Зеленський пояснив, що саме захищатимуть 19 систем ППО, які Україна просить у партнерів

Зеленський нагадав, що Російська Федерація завдає ударів по розподільчим станціям атомної генерації. Наразі їх в Україні - понад 20, і для їх захисто необхідні додаткові системи ППО.

"Щодо 19 систем ППО. Ми тут говоримо не про Patriot. Це для підстанцій. Росія б'є по розподільчим станціям атомної генерації. Цих станцій понад 20, але нам треба 19 додаткових систем, щоб захистити цю мережу, бо можемо залишитись без 4-5 гігават", - сказав президент.

За його словами, питання ППО є терміновим і вже є певні просування щодо цього.

"Є вже підтверджені кілька систем, будемо їх отримувати. Є там і німецька допомога, і канадійська допомога. Плюс до 19 систем треба ще системи Patriot для захисту наших міст. Працюємо над цим теж", - підкреслив Зеленський.

Ракетні удари РФ по Україні

Останніми місяцями Росія посилила атаки на енергетичну інфраструктуру України, обстрілюючи тепло- та гідроелектростанції й трансформаторні підстанції.

Для ударів РФ використовує балістичні та крилаті ракети, а також дрони-камікадзе "Шахед".

17 листопада було випущено понад 120 ракет і 90 дронів, а 28 листопада масований обстріл пошкодив енергетику в 14 областях. 13 грудня РФ атакувала Україну 287 засобами повітряного нападу: 94 ракетами та 193 дронами.

Всі ці обстріли призвели до значних пошкоджень в енергетичній системі України.

Після цього Зеленський заявив що Україні потрібно ще 12-15 систем ППО, щоб повністю захиститися від ударів РФ.