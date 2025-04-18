Трамп побачив "ентузіазм з обох сторін" і зробив заяву про шанси на мир в Україні

Як передає РБК-Україна , про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

Журналісти запитали у Трампа, що той хоче бачити від обох сторін, щоб переговори щодо перемир'я тривали.

"Я повинен бачити. Усе моє життя - це одні великі переговори, і я знаю, коли люди грають з нами, а коли ні. І я маю побачити ентузіазм, щоб захотіти покласти цьому край. І мені здається, я бачу цей ентузіазм. Думаю, я бачу його з обох сторін. Але ви скоро дізнаєтеся", - відповів Трамп

Окрім цього у Трампа запитали, чи не думає він, що Росія "грає" з ними у питанні перемовин.

"Зараз ніхто зі мною не грає. Я намагаюся допомогти. Ви знаєте, це була війна Байдена. Якщо я вплутаюся в неї, ви знаєте, вони скажуть, о, Трамп. Це не слова Трампа. Це війна, якої не мало бути", - заявив президент США.

Він вважає, що "ніхто ні з ким не грає", і що потрібно дивитись, чи вдасться досягти миру.

"Ми подивимося, чи вдасться нам це зробити. Ми подивимося, чи зможемо ми це зробити. Я думаю, у нас дуже хороші шанси домогтися цього", - сказав він.

США можуть вийти з переговорів

Нагадаємо, сьогодні держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Штати можуть відмовитися від ролі посередника між Україною і Росією. За його словами, це станеться, якщо найближчими днями не буде ознак "швидкої угоди" між двома воюючими країнами.

Водночас Трамп після цього підтвердив, що його країна може відмовитися від участі в мирних переговорах щодо України. Такий сценарій можливий, якщо одна зі сторін конфлікту перешкоджатиме миру.

При цьому видання Bloomberg писало, що мирна пропозиція США передбачає, що Росія збереже контроль над тимчасово окупованими територіями України.