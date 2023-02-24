Зеленський пояснив мету закордонних поїздок: є завдання, які мають обговорюватись тет-а-тет

Президент Володимир Зеленський здійснює поїздки за кордон для того, аби відкривати для України нові можливості у захисті неба та протидії російській агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час пресконференції.
Німецький журналіст поцікавився, чому Зеленський почав їздити за кордон, хоча майже рік повномасштабної війни не покидав Україну.
"Моє завдання як президента і лідера нашої держави - в жодному разі не допустити послаблення підтримки України. Я вважаю, що об'єднання світу - це моє головне завдання", - сказав він.
Зеленський зазначив, що мав жорсткі діалоги з низкою політиків щодо постачання Україні військової допомоги, але вони призвели до потрібних результатів.
"Це не ця війна викликала кризу, це Росія спеціально робить кризу, щоб послабити вашу підтримку і звинуватити Україну і моє завдання робити все, щоб не послабилась підтримка світу для України", - сказав він.
Президент зазначив, що не лише він їздить за кордон для залучення підтримки для України. У цьому беруть участь члени його команди - з Офісу президента, МЗС, Кабінету Міністрів, Верховної Ради.
Зеленський подякував усім країнам, які надають Україні підтримку.
"Є моменти, коли потрібно бути вдячним світу. За те, що тебе не кинули. І навіть ті, хто хотіли кинути, також не кинули. Це дуже важливий момент - бути вдячним їм. І тепер у них всередині є свої виклики у суспільстві", - сказав він.
Так, президент хотів допомогти цим країнам - приїхати та підтримати людей.
"І це справедливо. Вони зробили багато. Я не знаю, скільки людей зберегла кожна з цих держав", - сказав він.
Зеленський зазначив, що й Німеччина також зробила великий внесок - і фінансовий, і з озброєнням.
"Я хотів приїхати і авжеж відкрити чесну нову сторінку для нас та наших можливостей: захист неба, літаки, танки, далекобійна зброя. Це моє завдання, яке я повинен обговорювати тет-а-тет", - додав президент.
РБК-Україна наводить ключові заяви президента на прес-конференції.
Зазначимо, що з початку повномасштабної війни Зеленський відвідав США, де зустрівся з президентом Джо Байденом, Британію, де зустрівся з прем'єром Ріші Сунаком, Францію для зустрічі із президентом Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом, а також Брюссель, де взяв участь у засіданні Європарламенту.
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