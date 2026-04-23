Зеленський пояснив, коли Україна планує отримати перший транш із 90 млрд кредиту від ЄС

Терміни та пріорітети

Зеленський наголосив, що Україна робить усе можливе, щоб наблизити отримання першого траншу.

"Перший транш, на який ми розраховуємо, ми будемо наближати як можна швидше, щоб ми до кінця травня, початку червня отримали гроші", - сказав він.

На що підуть кошти:

підтримка армії;

виробництво дронів і систем радіоелектронної боротьби;

соціальна допомога громадянам;

можливі закупівлі дефіцитної зброї у партнерів.

Санкції проти Росії

Паралельно Зеленський наполягає на ухваленні 20-го санкційного пакету проти Росії.

Фото: президент України Володимир Зеленський висловився про терміни надання першого траншу кредиту для України (інфографіка РБК-Україна)

"Дуже важливо, щоб 20-й санкційний пакет був розблокований, щоб ми працювали над наступними санкціями, тиснули по російській енергетиці, тиснули по Shadow Fleet, по тіньовому флоту", - заявив президент.

За його словами, Україна виконала всі взяті на себе зобов'язання у визначені терміни.

"Тому працюємо і над наступними санкціями, віримо в те, що все буде розблоковано. Україна зробила все, що обіцяла в терміни, які обіцяла", - сказав Зеленський.