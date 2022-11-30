Зеленський пояснив, коли та за яких причин може закінчитись війна в Україні

Війна Росії проти України завершиться тоді, коли цього захоче РФ. А через міжнародний тиск на неї це може трапитись в найближчі місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Закінчиться це тоді (мова про війну - ред.), коли ми переможемо або коли захоче Російська Федерація", - заявив президент.

За словами глави держави, так може статися, що РФ захоче тільки тоді, коли буде відчувати, що вона слабка та в ізоляції.

"Будемо вірити, що це закінчиться в найближчі місяці", - додав Зеленський.