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Зеленский объяснил, когда и по каким причинам может закончиться война в Украине

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Среда 30 ноября 2022 21:52
Зеленский объяснил, когда и по каким причинам может закончиться война в Украине Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Война России против Украины завершится тогда, когда этого захочет РФ. А из-за международного давления на нее это может произойти в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Завершится это тогда (речь о войне – ред.), когда мы победим или когда захочет Российская Федерация", - заявил президент.

По словам главы государства, так может случиться, что РФ захочет только тогда, когда будет чувствовать, что она слаба и в изоляции.

"Будем верить, что это закончится в ближайшие месяцы", - добавил Зеленский.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 заявил, что война может закончиться, если Россия уведет войска за границы 1991 года и выплатит компенсацию за нанесенный ущерб.

Украина не заинтересована в затягивании войны, однако сроки ее завершения никому не известны. Прогнозы разведок основаны на данных о положении врага, но ситуация может неожиданно изменяться.

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