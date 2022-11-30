Зеленский объяснил, когда и по каким причинам может закончиться война в Украине

Война России против Украины завершится тогда, когда этого захочет РФ. А из-за международного давления на нее это может произойти в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Завершится это тогда (речь о войне – ред.), когда мы победим или когда захочет Российская Федерация", - заявил президент.

По словам главы государства, так может случиться, что РФ захочет только тогда, когда будет чувствовать, что она слаба и в изоляции.

"Будем верить, что это закончится в ближайшие месяцы", - добавил Зеленский.