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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Зеленський пояснив, за яких умов він готовий піти у відставку

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення про його відставку може ухвалити лише народ України. Так він прокоментував пораду сенатора Ліндсі Грема піти у відставку після інциденту в Білому домі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави в ефірі телеканалу Fox News.

"Це рішення може прийняти лише народ України", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, під час переговорів між президентом України та Дональдом Трампом у Білому домі 28 лютого виникла суперечка щодо перспектив завершення війни.

Після розмови Зеленський оперативно покинув Білий дім, лідери не підписали угоду про рідкісноземельні метали.

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що після інциденту Зеленському слід подати у відставку, або змінитися, щоб вести справи зі США. Він висловив захоплення Трампом і віце-президентом Джей Ді Венсом.

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Володимир Зеленський