Зеленский объяснил, при каких условиях он готов уйти в отставку

Напомним, во время переговоров между президентом Украины и Дональдом Трампом в Белом доме 28 февраля возник спор о перспективах завершения войны.

После разговора Зеленский оперативно покинул Белый дом, лидеры не подписали соглашение о редкоземельных металлах.

Сенатор Линдси Грэм заявил, что после инцидента Зеленскому следует подать в отставку, или измениться, чтобы вести дела с США. Он выразил восхищение Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

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