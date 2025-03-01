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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Зеленский объяснил, при каких условиях он готов уйти в отставку

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение о его отставке может принять только народ Украины. Так он прокомментировал совет сенатора Линдси Грэма уйти в отставку после инцидента в Белом доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства в эфире телеканала Fox News.

"Это решение может принять только народ Украины", - сказал Зеленский.

Напомним, во время переговоров между президентом Украины и Дональдом Трампом в Белом доме 28 февраля возник спор о перспективах завершения войны.

После разговора Зеленский оперативно покинул Белый дом, лидеры не подписали соглашение о редкоземельных металлах.

Сенатор Линдси Грэм заявил, что после инцидента Зеленскому следует подать в отставку, или измениться, чтобы вести дела с США. Он выразил восхищение Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

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Владимир Зеленский