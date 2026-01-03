Санкції та зброя замість розмов: Україна визначила шлях до компромісів з РФ

Президент Володимир Зеленський наголосив, що переконати Росію піти на компроміси можна лише через реальний тиск, а не формальні розмови.

"Розмовляти, а розмовляти не просто по телефону, а розмовляти з санкціями, розмовляти військовою підтримкою України", - сказав президент.

Глава держави звернув увагу, що деякі процеси, зокрема щодо посилення ППО, останнім часом уповільнилися, і це добре бачить російська сторона. Саме тому Москва орієнтується на паузи та слабкі місця у підтримці України.

Зеленський підкреслив, що США мають тиснути на Росію сильніше, водночас відзначивши масштабну роботу американської команди. За його словами, у грудні представники США та України провели надзвичайно інтенсивну співпрацю, за що він висловив їм вдячність.

Президент також зазначив, що швидкої альтернативи нинішньому формату діалогу не існує. Теоретично лідерство могла б взяти на себе Європа, якщо США відмовляться від активної ролі, однак, на переконання Зеленського, європейський шлях не буде швидшим за американський.

"Тут уже напрацьовано дуже багато. Ми маємо поважати роботу людей і час, адже кожна хвилина зволікання означає нові страждання людей в Україні", - наголосив президент.

Раніше Україна неодноразово заявляла, що будь-які переговори з Росією мають спиратися на принцип сили, а не поступок агресору. Київ наполягає на посиленні санкційного тиску та стабільному постачанні озброєння, зокрема систем протиповітряної оборони.

Упродовж останніх місяців США та європейські партнери ведуть консультації щодо подальших кроків підтримки України, однак дискусії часто супроводжуються затримками у рішеннях.