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Зеленський пояснив, чому втрати української армії не розкриваються

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Четвер 11 травня 2023 12:25
Зеленський пояснив, чому втрати української армії не розкриваються Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Рішення не ділитись інформацією про втрати української армії було прийнято разом з військовими. Водночас усі цифри фіксуються, оскільки кожна людина важлива.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю для BBC.

"Є інформація, якою ми не ділимось. Це наше спільне рішення всіх військових. У нас все фіксується, кожна людина важлива, і є всі цифри. Є, на жаль, смерті, є, на жаль, жертви, є на жаль, поранені. Нам не все одно, скільки людей поранено і скільки людей загинуло. Ми розуміємо кількість полонених.", - пояснив президент.

За словами Володимира Зеленського, командування розуміє втрати власної армії у війні, водночас й надалі слідуватиме рішенню приховувати цю інформацію від громадськості.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент відповів на питання, чи вдасться ЗСУ повністю відновити суверенітет України після контрнаступу.

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