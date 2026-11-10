Зеленський пояснив, чому віддати Донбас не означає мир

На думку Зеленського, розмови про те, щоб віддати українську землю заради миру, - це абстрактні слова. Він пояснив, що йдеться не лише про реальність, а більше про філософію.

Президент нагадав, що глава Кремля говорив про Донбас, але потім вирішив окупувати Київ. Також він постійно казав, що захищає російськомовних людей, а потім закатував сотні й тисячі людей у Бучі та інших місцях.

"Тож ішлося не про російськомовних людей", - наголосив Зеленський.

Що Зеленський відповів американцям

За словами президента, американці запитали його про обмін Донбасу на безпеку.

"Чи можете ви обміняти Донбас на безпеку?" - почув він.

"Можете сказати мені, що це означає? Яку безпеку? НАТО?" - одразу відповів Зеленський.

"Не НАТО, але щось подібне до НАТО", - сказали американці.

"Ви хочете чіткої відповіді щодо Донбасу. Це ваша мета. І це мета Путіна на сьогодні", - сказав їм президент. Також він запитав, що вони робитимуть, якщо Україна матиме гарантії безпеки, але не НАТО.

Зеленський нагадав, що в України забрали ядерну зброю. Він зазначив, що не є прихильником такої зброї й думає, що світ був би кращим без неї. Проте, за його словами, росіяни забрали ядерну зброю, потім зупинили інтеграцію України в Європу, не дали їй бути в НАТО і зрештою окупували.

"Саме тому це абстрактне питання", - підкреслив він.

"Ніхто не вірить, що Путін зупиниться, якщо ми залишимо Донбас. Він зробить паузу. А потім повернеться через рік, два чи п’ять років. І хто буде винен?" - запитав Зеленський.

Президент вважає, що найшвидший спосіб завершити війну - утримувати позиції та переходити до переговорів. За його словами, Україна вирішила зупинитися там, де стоїть, припинити вогонь і перейти до дипломатичного треку.

"Це може тривати місяць, два місяці чи рік. Чи навіть довше, ніж ми сьогодні очікуємо. Але ми завершуємо гарячу фазу війни, і люди перестають гинути", - сказав він.

Зеленський пояснив, що коли позиції утримують, говорять про лінію зіткнення, уповільнюються темпи мобілізації, а економіка починає працювати. Тоді ведуться переговори.

"Діалог кращий за зброю. Саме тому найкращий спосіб завершити цю війну - замінити зброю на слова", - заявив президент.

Він визнав, що в такого підходу буде багато запитань: як зупинитися, де стояти, який мандат у моніторингової місії, що демілітаризується, що для цього потрібно, яка роль європейців, де взяти гроші на відбудову.

"Тисячі запитань, але саме такий формат дає змогу зупинити війну - припинення вогню", - наголосив Зеленський.

Якщо глава Кремля не хоче припинення вогню, а пропонує довгий план із різними питаннями - складними, чутливими й не дуже - і обіцяє зупинити війну після його підписання, то, за словами Зеленського, "це просто означає, що він не хоче зупиняти війну".

Нагадаємо, тристоронні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі відновилися вперше з лютого.

Зустрічі заплановані на два дні, а європейські партнери не братимуть участі в них напряму - з ними Київ проводить окремі консультації.