Зеленский объяснил, почему отдать Донбасс не означает мир

По мнению Зеленского, разговоры о том, чтобы отдать украинскую землю ради мира, - это абстрактные слова. Он объяснил, что речь идет не только о реальности, но и о философии.

Президент напомнил, что глава Кремля говорил о Донбассе, но затем решил оккупировать Киев. Также он постоянно говорил, что защищает русскоязычных людей, а затем замучил сотни и тысячи людей в Буче и других местах.

"Так что речь шла не о русскоязычных людях", - подчеркнул Зеленский.

Что Зеленский ответил американцам

По словам президента, американцы спросили его об обмене Донбасса на безопасность.

"Можете ли вы обменять Донбасс на безопасность?" - услышал он.

"Можете сказать мне, что это значит? Какую безопасность? НАТО?" - сразу ответил Зеленский.

"Не НАТО, но что-то вроде НАТО", - сказали американцы.

"Вы хотите четкого ответа относительно Донбасса. Это ваша цель. И это цель Путина на сегодняшний день", - сказал им президент. Также он спросил, что они будут делать, если у Украины будет гарантия безопасности, но не НАТО.

Зеленский напомнил, что у Украины забрали ядерное оружие. Он отметил, что не является сторонником такого оружия и думает, что мир был бы лучше без него. Однако, по его словам, россияне забрали ядерное оружие, затем остановили интеграцию Украины в Европу, не дали ему быть в НАТО и в конце концов оккупировали.

"Именно поэтому это отвлеченный вопрос", - подчеркнул он.

"Никто не верит, что Путин остановится, если мы оставим Донбасс. Он сделает паузу. А потом вернется через год, два или пять лет. И кто будет виноват?" - спросил Зеленский.

Президент считает, что самый быстрый способ завершить войну - удерживать позиции и переходить к переговорам. По его словам Украина решила остановиться там, где стоит, прекратить огонь и перейти к дипломатическому треку.

"Это может занять месяц, два месяца или год. Или даже дольше, чем мы сегодня ожидаем. Но мы завершаем горячую фазу войны, и люди перестают погибать", - сказал он.

Зеленский объяснил, что когда позиции удерживают, говорят о линии столкновения, замедляются темпы мобилизации, а экономика начинает работать. Тогда ведутся переговоры.

"Диалог лучше оружия. Именно поэтому лучший способ завершить эту войну - заменить оружие словами", - заявил президент.

Он признал, что у такого подхода будет много вопросов: как остановиться, где стоять, какой мандат в демилитаризующейся мониторинговой миссии, что для этого нужно, какова роль европейцев, где взять деньги на восстановление.

"Тысячи вопросов, но именно такой формат позволяет остановить войну - прекращение огня", - подчеркнул Зеленский.

Если глава Кремля не хочет прекращения огня, а предлагает длинный план с разными вопросами – сложными, чувствительными и не очень – и обещает остановить войну после его подписания, то, по словам Зеленского, "это просто означает, что он не хочет останавливать войну".

Напомним,трехсторонние переговоры Украины, США и России в Абу-Даби возобновились впервые с февраля.

Встречи запланированы на два дня, а европейские партнеры не будут участвовать в них напрямую - с ними Киев проводит отдельные консультации.