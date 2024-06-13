Зеленський пояснив, чому важливо залучити Глобальний Південь для участі у саміті миру

"Важливо залучити Глобальний Південь. Чому? Не тому що вони особливі, всі рівні в світі. Але у них є своя економіка з росіянами та свої стосунки. І коли на місці (президента Туреччини Реджепа Таїпа – ред.) Ердогана та Генсека ООН буде Генсек ООН, Ердоган, француз, американець і ще хтось, та нехай вони "підписуються" з росіянами. Ми тільки будемо "за". Але йому (президенту РФ Володимиру Путіну – ред.) вже "вистрибнути" буде, я вважаю, дуже складно, майже неможливо", - зазначив Зеленський.

За його словами, це означає, що він вже буде брехати не Україні, а їм. І те, що його слово нічого не варте – буде зрозуміло усім, і особливо тим, хто був і досі є скептиком.