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Зеленський пояснив, чому важливо залучити Глобальний Південь для участі у саміті миру

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому важливо залучити країни Глобального Півдня для участі у саміті миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.

"Важливо залучити Глобальний Південь. Чому? Не тому що вони особливі, всі рівні в світі. Але у них є своя економіка з росіянами та свої стосунки. І коли на місці (президента Туреччини Реджепа Таїпа – ред.) Ердогана та Генсека ООН буде Генсек ООН, Ердоган, француз, американець і ще хтось, та нехай вони "підписуються" з росіянами. Ми тільки будемо "за". Але йому (президенту РФ Володимиру Путіну – ред.) вже "вистрибнути" буде, я вважаю, дуже складно, майже неможливо", - зазначив Зеленський.

За його словами, це означає, що він вже буде брехати не Україні, а їм. І те, що його слово нічого не варте – буде зрозуміло усім, і особливо тим, хто був і досі є скептиком.

Саміт миру

Захід відбудеться 15-16 червня у Швейцарії і буде присвячений обговоренню формули миру президента Володимира Зеленського.

Росія намагається перешкодити проведенню саміту, відмовляючи лояльні до неї країни від участі у ньому. Росію не запросили на саміт, проте передбачається, що вона матиме можливість взяти участь у конференції щодо підсумків саміту.

Участь у саміті підтвердили близько 90 країн, причому частина делегацій буде представлена не на вищому рівні.

Хто зі світових лідерів приїде до Швейцарії, а кого точно не буде, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийСаміт миру