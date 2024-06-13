Зеленський пояснив, чому важливо залучити Глобальний Південь для участі у саміті миру

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому важливо залучити країни Глобального Півдня для участі у саміті миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.
"Важливо залучити Глобальний Південь. Чому? Не тому що вони особливі, всі рівні в світі. Але у них є своя економіка з росіянами та свої стосунки. І коли на місці (президента Туреччини Реджепа Таїпа – ред.) Ердогана та Генсека ООН буде Генсек ООН, Ердоган, француз, американець і ще хтось, та нехай вони "підписуються" з росіянами. Ми тільки будемо "за". Але йому (президенту РФ Володимиру Путіну – ред.) вже "вистрибнути" буде, я вважаю, дуже складно, майже неможливо", - зазначив Зеленський.
За його словами, це означає, що він вже буде брехати не Україні, а їм. І те, що його слово нічого не варте – буде зрозуміло усім, і особливо тим, хто був і досі є скептиком.
Саміт миру
Захід відбудеться 15-16 червня у Швейцарії і буде присвячений обговоренню формули миру президента Володимира Зеленського.
Росія намагається перешкодити проведенню саміту, відмовляючи лояльні до неї країни від участі у ньому. Росію не запросили на саміт, проте передбачається, що вона матиме можливість взяти участь у конференції щодо підсумків саміту.
Участь у саміті підтвердили близько 90 країн, причому частина делегацій буде представлена не на вищому рівні.
Хто зі світових лідерів приїде до Швейцарії, а кого точно не буде, - читайте у матеріалі РБК-Україна.