Зеленский объяснил, почему важно привлечь Глобальный Юг для участия в саммите мира

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему важно привлечь страны Глобального Юга для участия в саммите мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.
"Важно привлечь Глобальный Юг. Почему? Не потому что они особенные, все равны в мире. Но у них есть своя экономика с россиянами и свои отношения. И когда на месте (президента Турции Реджепа Тайипа – ред.) Эрдогана и Генсека ООН будет Генсек ООН, Эрдоган, француз, американец и еще кто-то, пусть они "подписываются" с россиянами. Мы только будем "за". Но ему (президенту РФ Владимиру Путину – ред.) уже "выпрыгнуть" будет, я считаю, очень сложно, почти невозможно", - отметил Зеленский.
По его словам, в таком случае он уже будет лгать не Украине, а им. И то, что его слово ничего не стоит – будет понятно всем, и особенно тем, кто был до сих пор является скептиком.
Саммит мира
Мероприятие состоится 15-16 июня в Швейцарии и будет посвящено обсуждению формулы мира президента Владимира Зеленского.
Россия пытается воспрепятствовать проведению саммита, отказывая лояльные ему страны от участия в нем. Россию не пригласили на саммит, однако предполагается, что у нее будет возможность принять участие в конференции по итогам саммита.
Участие в саммите подтвердили около 90 стран, причем часть делегаций будет представлена не на высшем уровне.
Кто из мировых лидеров приедет в Швейцарию, а кого точно не будет, – читайте в материале РБК-Украина.