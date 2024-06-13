Зеленский объяснил, почему важно привлечь Глобальный Юг для участия в саммите мира

"Важно привлечь Глобальный Юг. Почему? Не потому что они особенные, все равны в мире. Но у них есть своя экономика с россиянами и свои отношения. И когда на месте (президента Турции Реджепа Тайипа – ред.) Эрдогана и Генсека ООН будет Генсек ООН, Эрдоган, француз, американец и еще кто-то, пусть они "подписываются" с россиянами. Мы только будем "за". Но ему (президенту РФ Владимиру Путину – ред.) уже "выпрыгнуть" будет, я считаю, очень сложно, почти невозможно", - отметил Зеленский.

По его словам, в таком случае он уже будет лгать не Украине, а им. И то, что его слово ничего не стоит – будет понятно всем, и особенно тем, кто был до сих пор является скептиком.