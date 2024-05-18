Зеленський пояснив, чому Україна хоче підключити Китай до саміту миру

Україна хоче, щоб Китай приєднався до саміту, який відбудеться у червні у Швейцарії, оскільки Пекін має вплив на Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв’ю AFP, яке цитує CNN.
Глава держави закликав Китай і країни світу, що розвиваються, взяти участь у саміті миру, який наступного місяця приймає нейтральна Швейцарія. На перший глобальний саміт миру Росія не була запрошена.
На думку президента, Китай має приєднатися до переговорів, оскільки це одна з країн, яка має вплив на Росію.
"... вони мають вплив на Росію, і чим більше таких країн буде на нашому боці, тим більше Росії доведеться рухатися і [більше країн] з якими доведеться рахуватися", - сказав Зеленський.
Варто зазначити, що Китай - одна з країн, які займають нейтральну позицію щодо війни Росії проти України. Пекін заявляє, що підтримує територіальну цілісність України, але фактично він не засудив дії Москви.
Китайські компанії продовжують торгові зв'язки з Росією і посилюють їх. Хоча Пекін утримується від передачі Москві зброї для ведення війни.
Російський диктатор Володимир Путін днями відвідав Китай і зустрівся з лідером Сі Цзіньпіном. Китайський лідер під час візиту Путіна заявив, що Пекін виступає за "політичне завершення" війни Росії проти України.
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