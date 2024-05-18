Зеленський пояснив, чому Україна хоче підключити Китай до саміту миру

Глава держави закликав Китай і країни світу, що розвиваються, взяти участь у саміті миру, який наступного місяця приймає нейтральна Швейцарія. На перший глобальний саміт миру Росія не була запрошена.

На думку президента, Китай має приєднатися до переговорів, оскільки це одна з країн, яка має вплив на Росію.

"... вони мають вплив на Росію, і чим більше таких країн буде на нашому боці, тим більше Росії доведеться рухатися і [більше країн] з якими доведеться рахуватися", - сказав Зеленський.