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Зеленский объяснил, почему Украина хочет подключить Китай к саммиту мира

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина хочет, чтобы Китай присоединился к саммиту, который состоится в июне в Швейцарии, поскольку Пекин оказывает влияние на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью AFP, которое цитирует CNN.

Глава государства призвал Китай и развивающиеся страны мира принять участие в саммите мира, который в следующем месяце принимает нейтральная Швейцария. На первый глобальный саммит мира Россия не была приглашена.

По мнению президента, Китай должен присоединиться к переговорам, поскольку это одна из стран, которая имеет влияние на Россию.

"... они оказывают влияние на Россию, и чем больше таких стран будет на нашей стороне, тем больше России придется двигаться и [больше стран] с которыми придется считаться", - сказал Зеленский.

 

Отношение Китая к войне в Украине

Стоит отметить, что Китай - одна из стран, занимающих нейтральную позицию по войне России против Украины. Пекин заявляет, что поддерживает территориальную целостность Украины, но фактически не осудил действия Москвы.

Китайские компании продолжают торговые связи с Россией и усиливают их. Хотя Пекин воздерживается от передачи Москве оружия для войны.

Российский диктатор Владимир Путин на днях посетил Китай и встретился с лидером Си Цзиньпином. Китайский лидер во время визита Путина заявил, что Пекин выступает за "политическое завершение" войны России против Украины.

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