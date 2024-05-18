Зеленский объяснил, почему Украина хочет подключить Китай к саммиту мира

Глава государства призвал Китай и развивающиеся страны мира принять участие в саммите мира, который в следующем месяце принимает нейтральная Швейцария. На первый глобальный саммит мира Россия не была приглашена.

По мнению президента, Китай должен присоединиться к переговорам, поскольку это одна из стран, которая имеет влияние на Россию.

"... они оказывают влияние на Россию, и чем больше таких стран будет на нашей стороне, тем больше России придется двигаться и [больше стран] с которыми придется считаться", - сказал Зеленский.