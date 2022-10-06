Зеленський пояснив, чому Росія хоче переговорів

Росія за допомогою переговорів з Україною хоче перемалювати кордони та поділити світ на зони впливу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час саміту Європейської політичної спільноти.
"Росія намагається зафіксувати кожну небезпеку і кожен прояв нестабільності, який вже створила. Саме для цього їй те, що вона називає "переговорами", саме так вона сприймає будь-які домовленості - Росія хоче перемалювати кордони, щоб знову розділити світ на зони впливу, знищивши наш спільний простір співробітництва та розвитку", - наголосив президент.
За його словами, російська формула війни полягає в тому, щоб вбивати, залякувати, фіксувати загрози вільним державам та їхні втрати, руйнувати кордони та корумпувати.
"І кожен з цих елементів спрямований проти Європи. Україна - це лише перше поле бою, куди вийшла ця держава. І саме в Україні потрібно її перемогти, потрібно реалізувати нашу формулу миру", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін після оголошення анексії українських територій запропонував Києву "сісти за стіл переговорів".
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