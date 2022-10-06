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Зеленский объяснил, почему Россия хочет переговоров

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Россия при помощи переговоров с Украиной хочет перерисовать границы и разделить мир на зоны влияния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе саммита Европейского политического сообщества.

"Россия пытается зафиксировать каждую опасность и каждое проявление нестабильности, который уже создала. Вот именно для этого ей то, что она называет "переговорами", именно так она воспринимает любые договоренности - Россия хочет перерисовать границы, чтобы снова разделить мир на зоны влияния, уничтожив наше общее пространство сотрудничества и развития", - подчеркнул президент.

По его словам, российская формула войны состоит в том, чтобы убивать, запугивать, фиксировать угрозы свободным государствам и их потери, разрушать границы и коррумпировать.

"И каждый из этих элементов направлен против Европы. Украина - это только первое поле боя, куда вышло это государство. И именно в Украине нужно ее победить, нужно реализовать нашу формулу мира", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин после оглашения аннексии украинских территорий предложил Киеву "сесть за стол переговоров".

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