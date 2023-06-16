Зеленський пояснив, чому Росія блокує українські порти

"Ми організували "зернову ініціативу", ми звернулися до міжнародних організацій і лідерів, які дали нам гроші, фонд, для того, щоб ми відправили (агропродукцію - ред.), до речі, до більшості ваших держав ми відправили безкоштовно. Ось що ми робили. І це не результат кризи чи конфлікту між двома державами. Це наслідки блокування Росією наших портів", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що росіяни це зробили, "щоб самим продавати свою агропродукцію, і щоб не було конкуренції з боку України, такого великого постачальника".

"Росія не давала можливості будь-якого зернового морського коридору, доти, до речі, доки ми в односторонньому порядку не деокупували наш острів Зміїний, і доки ми не отримали відповідну зброю, яка гарантувала б безпеку нашим портам", - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що "не можна хорошими словами або добрими кроками щодо президента РФ зупинити його агресію".

"Я вважаю, навпаки, потрібна дипломатична ізоляція. Показати, що весь світ розуміє, що він агресор і терорист, і його оточення - це воєнні злочинці, такі самі, як він. Я вважаю, що саме це може бути серйозним і вплинути на його суспільство. Ми цим повинні займатися, впливати на його суспільство, щоб вони зрозуміли, що вони ізольовані", - наголосив президент.

Зернова угода

Після початку повномасштабної війни проти України Росія заблокувала чорноморські порти нашої країни. Тому експорт зерна морем став неможливим. Пізніше за участю Туреччини та ООН вдалося погодити "зернову угоду", яка дозволяє Україні вивозити зерно Чорним морем.

Однак останні кілька місяців Росія порушує експорт українського зерна. Зокрема, вона не дозволяє зерновозам заходити до порту "Південний", який включений до "зернової угоди".