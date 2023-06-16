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Зеленский объяснил, почему Россия блокирует украинские порты

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Россия блокирует украинские порты для того, чтобы избавиться от конкурента на рынке продовольствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с африканскими лидерами.

"Мы организовали "зерновую инициативу", мы обратились к международным организациям и лидерам, которые дали нам деньги, фонд, для того чтобы мы отправили (агропродукцию - ред.), кстати, в большинство ваших государств мы отправили бесплатно. Вот что мы делали. И это не результат кризиса или конфликта между двумя государствами. Это последствия блокирования Россией наших портов", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что россияне это сделали, "чтобы самим продавать свою агропродукцию и чтобы не было конкуренции со стороны Украины, такого крупного поставщика".

"Россия не давала возможности какого-либо зернового морского коридора, до тех пор, пока мы в одностороннем порядке не деоккупировали наш остров Змеиный, и пока мы не получили соответствующее оружие, которое гарантировало бы безопасность нашим портам", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что "нельзя хорошими словами или добрыми шагами по отношению к президенту РФ остановить его агрессию".

"Я считаю, напротив, нужна дипломатическая изоляция. Показать, что весь мир понимает, что он агрессор и террорист, и его окружение - это военные преступники, такие же, как он. Я считаю, что именно это может быть серьезным и повлиять на его общество. Мы этим должны заниматься, влиять на его общество, чтобы они поняли, что они изолированы", - подчеркнул президент.

Зерновое соглашение

После начала полномасштабной войны против Украины Россия заблокировала черноморские порты нашей страны. Поэтому экспорт зерна по морю стал невозможен. Позже с участием Турции и ООН удалось согласовать "зерновое соглашение", позволяющее Украине вывозить зерно по Черному морю.

Однако последние несколько месяцев Россия нарушает экспорт украинского зерна. В частности, она не позволяет зерновозам заходить в порт "Южный", включенный в "зерновое соглашение".

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