Зеленський пояснив, чому Путіну вигідні переговори по закінченню війни

"Я думаю, що Путін не хоче миру зовсім. Але це не значить, що він не хоче сідати (за стіл переговорів, - ред) з кимось з лідерів. Чому? Тому що для нього це руйнація політичної ізоляції, яка була побудована з початку війни. І для нього це вигідно - сідати, розмовляти і не домовлятись, я б так сказав, що вигідно Путіну", - сказав він.

За словами президента, главі Кремля вигідно затягувати процес.

"Перед усім уявіть собі, що він фактично невиїзний у цивілізований світ. Щоб розмовляти і домовлятись - це значить виїзд кудись, а значить (виїзд, - ред) треба розблокувати. Це руйнація, знову таки, ізоляції, яка була побудована цивілізованим світом (навколо Путіна, - ред) через вбивства українців. Це кроки по деізоляційному процесу Путіна як політика, тобто йому вигідно сідати (за стіл переговорів, - ред), а ось домовлятись - йому невигідно", - пояснив голова держави.

Зеленський підкреслив, що Путіну вигідно домовлятись сьогодні на якихось капітуляційних умовах з боку України.

"Так, йому вигідно. Але це йому ніхто не дасть", - зазначив він.