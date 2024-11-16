Зеленский объяснил, почему Путину выгодны переговоры по окончанию войны

"Я думаю, что Путин не хочет мира совсем. Но это не значит, что он не хочет садиться (за стол переговоров, - ред) с кем-то из лидеров. Почему? Потому что для него это разрушение политической изоляции, построенной с начала войны. И для него это выгодно - садиться, разговаривать и не договариваться, я бы так сказал, что выгодно Путину", - сказал он.

По словам президента, главе Кремля выгодно затягивать процесс.

"Прежде всего представьте себе, что он фактически невыездной в цивилизованный мир. Чтобы разговаривать и договариваться - это значит выезд куда-то, а значит (выезд, - ред) нужно разблокировать. Это разрушение, опять же, изоляции, которая была построена цивилизованным миром (вокруг Путина,- ред) из-за убийства украинцев. Путина как политика, то есть ему выгодно садиться (за стол переговоров - ред), а вот договариваться - ему невыгодно", - объяснил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Путину выгодно договариваться сегодня на каких-либо капитуляционных условиях со стороны Украины.

"Да, ему выгодно. Но это ему никто не даст", - отметил он.