Зеленський пояснив, чим для України важливе 30-денне перемир'я з Росією

За його словами, встановлення часових рамок у питанні перемир'я дозволять тиснути на Російську Федерацію.

"Якщо у вас буде припинення вогню не зрозуміло на який термін - це заморожений конфлікт, а якщо є якісь терміни - це не значить, що треба все встигнути або можна все встигнути в перший термін. Може бути пролонгація, але важливо, що є термін, за який треба відповідати всім сторонам", - сказав Зеленський.

На його думку, можна написати план щодо того, що має бути виконано за термін перемир'я.

"Я вважаю, що це правильні кроки. Вони стимулюють робити щось до закінчення війни", - розповів він.

Переговорний процес щодо завершення війни

Минулого місяця Сполучені Штати Америки провели декілька зустрічей з делегацією України та Росії. За результатами цих зустрічей Штати виступили посередником у перемовинах щодо перемир'я і запропонували 30-денне припинення вогню.

Вашингтон та Київ оприлюднили спільні заяви щодо своїх перемовин. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Росія також представила свою заяву, але у їх версії було вказано низку умов для перемир'я з Україною на морі.

Згодом Кремль відкинув мирні ініціативи США, оскільки вони начебто не вирішують "проблеми" Росії.