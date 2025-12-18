UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Зеленський пояснив, чи підв'язані гарантії за моделлю статті 5 НАТО під поступки

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент України Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки можуть передбачати деякі поступки. Водночас він наголосив, що має бути партнерство, а не питання обміну.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з медіа у Брюсселі.

"Хочу бути чесним, розумію, куди може рухатися привабливість тих чи інших гарантій безпеки з боку партнерів. Можуть рухатися в поступки в тих чи інших питаннях. Ми це розуміємо", - сказав лідер країни.

Він зазначив, що напряму йому партнери цього не казали, але додав, що "розуміє настрій" і як буде діяти Україна.

"Має бути партнерство. Тут не може бути питання обміну, навіть я не про території, а про послуги", - підкреслив Зеленський.

Мирний план США і гарантії безпеки

Нагадаємо, 14-15 грудня в Берліні відбулися нові переговори України, США та Європи щодо мирного плану. Сторони обговорювали багато питань, включно з найскладнішими - території та гарантії безпеки.

Згідно з даними WSJ, США пропонують Україні юридично зобов'язуючі гарантії безпеки на кшталт 5-ї статті НАТО, але без формального членства України в Альянсі. Джерела кажуть, що Вашингтон обіцяє захист від будь-якої агресії, намагаючись "вийти з глухого кута" в переговорах.

Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на 5 документів, частина з яких про "гарантії безпеки" і їх проголосують у Конгресі США. За словами Зеленського, така домовленість уже є.

РБК-Україна також писало, що 15 грудня Європа теж представила свій план гарантій безпеки для України. Він включає 6 ключових пунктів, які стосуються військової підтримки, механізму контролю припинення вогню, юридично зобов'язуючих гарантій безпеки і багато іншого.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийНАТОВійна в Україні