Зеленський пояснив, чи підв'язані гарантії за моделлю статті 5 НАТО під поступки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки можуть передбачати деякі поступки. Водночас він наголосив, що має бути партнерство, а не питання обміну.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з медіа у Брюсселі.
"Хочу бути чесним, розумію, куди може рухатися привабливість тих чи інших гарантій безпеки з боку партнерів. Можуть рухатися в поступки в тих чи інших питаннях. Ми це розуміємо", - сказав лідер країни.
Він зазначив, що напряму йому партнери цього не казали, але додав, що "розуміє настрій" і як буде діяти Україна.
"Має бути партнерство. Тут не може бути питання обміну, навіть я не про території, а про послуги", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, 14-15 грудня в Берліні відбулися нові переговори України, США та Європи щодо мирного плану. Сторони обговорювали багато питань, включно з найскладнішими - території та гарантії безпеки.
Згідно з даними WSJ, США пропонують Україні юридично зобов'язуючі гарантії безпеки на кшталт 5-ї статті НАТО, але без формального членства України в Альянсі. Джерела кажуть, що Вашингтон обіцяє захист від будь-якої агресії, намагаючись "вийти з глухого кута" в переговорах.
Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на 5 документів, частина з яких про "гарантії безпеки" і їх проголосують у Конгресі США. За словами Зеленського, така домовленість уже є.
РБК-Україна також писало, що 15 грудня Європа теж представила свій план гарантій безпеки для України. Він включає 6 ключових пунктів, які стосуються військової підтримки, механізму контролю припинення вогню, юридично зобов'язуючих гарантій безпеки і багато іншого.