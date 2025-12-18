Зеленський пояснив, чи підв'язані гарантії за моделлю статті 5 НАТО під поступки

"Хочу бути чесним, розумію, куди може рухатися привабливість тих чи інших гарантій безпеки з боку партнерів. Можуть рухатися в поступки в тих чи інших питаннях. Ми це розуміємо", - сказав лідер країни.

Він зазначив, що напряму йому партнери цього не казали, але додав, що "розуміє настрій" і як буде діяти Україна.

"Має бути партнерство. Тут не може бути питання обміну, навіть я не про території, а про послуги", - підкреслив Зеленський.