Зеленський пояснив, чи готова Україна воювати без військової допомоги США

Візит Зеленського до США і напружені переговори з Трампом

В п'ятницю, 28 лютого, президент Володимир Зеленський провів переговори зі своїм колегою Дональдом Трампом у Білому домі.

Під час діалогу за участі преси, між лідерами сталася суперечка щодо підписання мирного договору та завершення війни.

Після конфлікту, Зеленський достроково залишив Білий дім, підготовлена й узгоджена сторонами угода про рідкісноземельні метали не була підписана.

Держдепартамент припинив фінансування програми з відновлення енергосистеми України на сотні мільйонів доларів.

За даними ЗМІ, з огляду на ситуацію, США можуть припинити надання Україні військової допомоги.

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