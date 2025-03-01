Зеленский объяснил, готова ли Украина воевать без военной помощи США

Визит Зеленского в США и напряженные переговоры с Трампом

В пятницу, 28 февраля, президент Владимир Зеленский провел переговоры со своим коллегой Дональдом Трампом в Белом доме.

Во время диалога с участием прессы, между лидерами произошел спор относительно подписания мирного договора и завершения войны.

После конфликта, Зеленский досрочно покинул Белый дом, подготовленное сторонами соглашение о редкоземельных металлах не было подписано.

Госдепартамент прекратил финансирование программы по восстановлению энергосистемы Украины на сотни миллионов долларов.

По данным СМИ, учитывая ситуацию, США могут остановить предоставление Украине военной помощи.

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