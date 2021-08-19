Зеленский пояснил, как Россия может использовать "Северный поток-2" в качестве оружия

Газопровод "Северный поток-2" - это оружие России. Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, как именно Москва его использует и как его применение может отразиться на украинцах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

"Северный поток - 2" - это оружие. Москва может создать дефицит поставок на рынке газа и тем самым повысить цену. В современном мире необязательно покупать пулеметы, чтобы нанести ущерб стране. Достаточно использовать экономические инструменты", - отметил Зеленский.

По его словам, в результате запуска "Северного потока-2" может произойти рост цен на газ для украинских потребителей, поскольку украинским трубопроводом будет транспортироваться меньше топлива.

Глава государства считает, что Украина может перейти на возобновляемые источники энергии через несколько лет, если будут налажены процессы дешевого производства "зеленого" водорода.

"Технически мы даже смогли бы транспортировать "зеленый" водород по нашим газопроводам. Но мы стоим еще в самом начале", - уточнил он.