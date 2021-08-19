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Зеленський пояснив, як Росія може використовувати "Північний потік-2" в якості зброї

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Київ, Четвер 19 серпня 2021 21:14
Зеленський пояснив, як Росія може використовувати "Північний потік-2" в якості зброї Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Газопровід "Північний потік-2" - це зброя Росії. Президент України Володимир Зеленський пояснив, як саме Москва його використовує і як його застосування може відбитися на українцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Північний потік-2" - це зброя. Москва може створити дефіцит постачання на ринку газу і тим самим підвищити ціну. У сучасному світі необов'язково купувати кулемети, щоб завдати шкоди країні. Досить використовувати економічні інструменти", - зазначив Зеленський.

За його словами, в результаті запуску "Північного потоку-2" може відбутися зростання цін на газ для українських споживачів, оскільки українським трубопроводом буде транспортуватися менше палива.

Глава держави вважає, що Україна може перейти на відновлювані джерела енергії через кілька років, якщо будуть налагоджені процеси дешевого виробництва "зеленого" водню.

"Технічно ми навіть змогли б транспортувати "зелений" водень по наших газопроводах. Але ми стоїмо ще на самому початку", - уточнив він.

Нагадавши, Зеленський на зустрічі з президентом США Джо Байденом має намір попросити свого американського колегу втрутитися в ситуацію з "Північним потоком-2".

Відзначити, зустріч Байдена з Зеленським запланована на 31 Серпня.

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Володимир Зеленський Російська Федерація Північний потік-2
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