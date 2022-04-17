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Зеленский повысил командующего ВМС Украины до вице-адмирала

Фото: командующий ВМС Алексей Неижпапа (navy.mil.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Президент Украины Владимир Зеленский повысил в звании командующего Военно-морских сил Алексея Неижпапу. Он повышен до вице-адмирала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

"Присвоить военное звание вице-адмирала контр-адмиралу Алексею Неижпапе - командующему Военно-морских сил Вооруженных сил Украины", - говорится в указе.

Отметим, официально неизвестно, за что конкретно командующий был удостоен повышения, но советник Офиса президент Виктория Страхова в Facebook намекнула, что его отметили за "блистательную операцию". Предположительно, имеется в виду уничтожение российского ракетного крейсера "Москва" в Черном море.

Звание вице-адмирала располагается на ступень ниже наивысшего офицерского чина на флоте - адмирала.

Напомним, на этой неделе в Черном море затонул российский крейсер "Москва". По официальным данным российской стороны, на нем сдетонировал боезапас. Украинская сторрона официально не подтверждает свою причастность.

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