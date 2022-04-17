Зеленский повысил командующего ВМС Украины до вице-адмирала

Президент Украины Владимир Зеленский повысил в звании командующего Военно-морских сил Алексея Неижпапу. Он повышен до вице-адмирала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента .

"Присвоить военное звание вице-адмирала контр-адмиралу Алексею Неижпапе - командующему Военно-морских сил Вооруженных сил Украины", - говорится в указе.

Отметим, официально неизвестно, за что конкретно командующий был удостоен повышения, но советник Офиса президент Виктория Страхова в Facebook намекнула, что его отметили за "блистательную операцию". Предположительно, имеется в виду уничтожение российского ракетного крейсера "Москва" в Черном море.

Звание вице-адмирала располагается на ступень ниже наивысшего офицерского чина на флоте - адмирала.