Зеленський підвищив командувача ВМС України до віце-адмірала

Президент України Володимир Зеленський підвищив у званні командувача Військово-морських сил Олексія Неїжпапу. Він підвищений до віце-адмірала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента .

"Присвоїти військове звання віце-адмірала контр-адміралу Олексію Неїжпапі -командувачу Військово-морських сил Збройних сил України", - йдеться в указі.

Зазначимо, офіційно невідомо, за що конкретно командувач був удостоєний підвищення, але радниця Офісу президент Вікторія Страхова в Facebook натякнула, що його відзначили за "блискучу операцію". Ймовірно, мається на увазі знищення російського ракетного крейсера "Москва" в Чорному морі.

Звання віце-адмірала розташовується на щабель нижче найвищого офіцерського чину на флоті - адмірала.