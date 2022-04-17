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Зеленський підвищив командувача ВМС України до віце-адмірала

Фото: командувач ВМС Олексій Неїжпапа (navy.mil.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Президент України Володимир Зеленський підвищив у званні командувача Військово-морських сил Олексія Неїжпапу. Він підвищений до віце-адмірала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

"Присвоїти військове звання віце-адмірала контр-адміралу Олексію Неїжпапі -командувачу Військово-морських сил Збройних сил України", - йдеться в указі.

Зазначимо, офіційно невідомо, за що конкретно командувач був удостоєний підвищення, але радниця Офісу президент Вікторія Страхова в Facebook натякнула, що його відзначили за "блискучу операцію". Ймовірно, мається на увазі знищення російського ракетного крейсера "Москва" в Чорному морі.

Звання віце-адмірала розташовується на щабель нижче найвищого офіцерського чину на флоті - адмірала.

Нагадаємо, цього тижня в Чорному морі затонув російський крейсер "Москва". За офіційними даними російської сторони, на ньому здетонував боєзапас. Українська сторрона офіційно не підтверджує свою причетність.

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Володимир ЗеленськийВМС УкраїниВійна Росії проти України