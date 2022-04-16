Путин приказал уничтожить спутники Starlink. Новость оказалась фейком

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что президент Владимир Путин якобы отдал приказ Военно-космическим силам уничтожить группировку спутников Starlink (компании SpaceX). Новость об этом была размещена на фейковом сайте фракции "Единая Россия".

Якобы Медведев сообщил, что для обеспечения безопасности всех российских подразделений, задействованных в войне против Украины, Путин отдал приказ уничтожить группировку спутников Starlink над Россией, Украиной и черноморским бассейном.

Позже на сайте партии "Единая Россия" появилось заявление о том, что информация на фейковом сайте носит ложный характер и не является достоверной.