ru ua
Сб, 16 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Путин приказал уничтожить спутники Starlink. Новость оказалась фейком

Новина українською →
Москва, Суббота 16 апреля 2022 11:21
Путин приказал уничтожить спутники Starlink. Новость оказалась фейком Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что президент Владимир Путин якобы отдал приказ Военно-космическим силам уничтожить группировку спутников Starlink (компании SpaceX). Новость об этом была размещена на фейковом сайте фракции "Единая Россия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт партии "Единая Россия".

Якобы Медведев сообщил, что для обеспечения безопасности всех российских подразделений, задействованных в войне против Украины, Путин отдал приказ уничтожить группировку спутников Starlink над Россией, Украиной и черноморским бассейном.

Позже на сайте партии "Единая Россия" появилось заявление о том, что информация на фейковом сайте носит ложный характер и не является достоверной.

Напомним, на этой неделе в Черном море затонул российский флагманский крейсер "Москва". Предполагается, что его поразили ракеты "Нептун, но украинская стороне не подтверждает свою причастность.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Война России против Украины
NEWS
52-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
52-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев