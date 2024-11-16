Зеленський: повинні зробити все, щоб у 2025 році війна закінчилась дипломатичним шляхом

Переговори України та РФ

Україна та Росія на початку повномасштабної війни провели кілька раундів переговорів. Вони відбувалися у Білорусі та Стамбулі. Проте наразі сторони не проводять мирних переговорів.

Деякі західні ЗМІ повідомляють, що нібито Україна та Росія вели переговори про припинення ударів по енергетиці. Але обидві сторони заперечили це.

Новообраний президент Дональд Трамп заявив, що хоче посадити Україну та РФ за стіл переговорів.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повернеться до переговорів лише за умови сильної позиції. При цьому країна не повинна бути наодинці з Москвою.

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