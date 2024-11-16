Зеленский: должны сделать все, чтобы в 2025 году война закончилась дипломатическим путем

"С нашей стороны мы должны сделать все, чтобы в следующем году война закончилась дипломатическими путями", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что это важный аспект, над которым следует работать.

Президент добавил, что украинцы должны помнить, с которым воюют, поскольку россияне не ценят людей и технику.