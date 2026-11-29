За словами глави держави, під час обговорення детально розглянули стан справ у тих районах Дніпра та області, де останніми днями фіксували особливо серйозні перебої насамперед з електропостачанням і водою.

Також учасники торкнулися поточної ситуації в Запоріжжі та Херсоні.

"Ситуація в енергетиці, і особливо в Дніпрі та області, на Сумщині, в Чернігівській області, в Одесі та області, в Харкові та області. Я хочу подякувати всім ремонтним бригадам, усім працівникам енергетики, які після ударів все відновлюють", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що профільні відомства та місцева влада мають забезпечити прозору комунікацію з громадянами.

"У Міністерства енергетики України та регіональної команди повинні бути чіткі відповіді для людей", - підкреслив глава держави.