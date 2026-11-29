Найбільш напруженою залишається ситуація в енергетиці у Дніпрі та області, на Сумщині, Чернігівщині, Одещині та Харківщині. Влада та профільні відомства мають надати мешканцям чіткі відповіді щодо відновлення світла та води.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
За словами глави держави, під час обговорення детально розглянули стан справ у тих районах Дніпра та області, де останніми днями фіксували особливо серйозні перебої насамперед з електропостачанням і водою.
Також учасники торкнулися поточної ситуації в Запоріжжі та Херсоні.
"Ситуація в енергетиці, і особливо в Дніпрі та області, на Сумщині, в Чернігівській області, в Одесі та області, в Харкові та області. Я хочу подякувати всім ремонтним бригадам, усім працівникам енергетики, які після ударів все відновлюють", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що профільні відомства та місцева влада мають забезпечити прозору комунікацію з громадянами.
"У Міністерства енергетики України та регіональної команди повинні бути чіткі відповіді для людей", - підкреслив глава держави.
Нагадаємо, що Головне управління розвідки попередило про підготовку Росією нових ударів по Україні - українська сторона володіє інформацією щодо подальших планів ворога та темпів накопичення ним засобів ураження.
У зв'язку із загрозами нових обстрілів Україна активізує дипломатичну роботу для зміцнення протиповітряної оборони.
Зокрема, сьогодні президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду та вимагає від міжнародних партнерів прискорити постачання ракет-перехоплювачів для ППО, оскільки частина обіцяних оборонних пакетів досі перебуває на етапі реалізації.