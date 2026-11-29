По словам главы государства, в ходе обсуждения подробно рассмотрели положение дел в тех районах Днепра и области, где в последние дни фиксировали особо серьезные перебои, прежде всего, с электроснабжением и водой.

Также участники затронули текущую ситуацию в Запорожье и Херсоне.

"Ситуация в энергетике, и особенно в Днепре и области, на Сумщине, в Черниговской области, в Одессе и области, в Харькове и области. Я хочу поблагодарить всех ремонтных бригад, всех работников энергетики, которые после ударов все восстанавливают", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что профильные ведомства и местные власти должны обеспечить прозрачную коммуникацию с гражданами.

"У Министерства энергетики Украины и региональной команды должны быть четкие ответы для людей", - подчеркнул глава государства.