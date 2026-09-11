Зеленський повідомив, коли буде готова перша українська антибалістична система FREYJA

Глава держави заявив про терміни готовності FREYJA під час спілкування з представниками ЗМІ у Канаді.

Він сказав, що партнерам України для виготовлення нової антибалістичної системи потрібно 20-30 років, про що заявили компанії, однак в України немає стільки часу в умоваї реальної війни.

"Зараз нові технології і нова Україна, і ми можемо зробити це все швидше. І ми розраховуємо на те, що наприкінці цього року у нас буде перша система», - повідомив Зеленський.

Він також відзначив, що антибалістична програма FREYJA була предметом обговорення днями, а зараз про це говорять у Канаді.

"І ми також розраховуємо на те, що в Нью-Йорку у нас буде чіткіше розуміння графіку усіх наших кроків", - зазначив глава української держави.

Раніше Зеленський говорив, що до створення антибалістичної системи FREYJA до України долучились 10 держав і будуть ще приєднуватися партнери.

Відомо, що до реалізації проєкту залучені українські та європейські оборонні компанії. Серед них – Kongsberg, Weibel, Saab, FirePoint, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener та Leonardo.