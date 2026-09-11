Зеленский сообщил, когда будет готова первая украинская антибалистическая система FREYJA

Президент Владимир Зеленский заявил, что первая украинская антибаллистическая система FREYJA должна быть готова к концу 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
Глава государства заявил о сроках готовности FREYJA во время общения с представителями СМИ в Канаде.
Он сказал, что партнерам Украины для изготовления новой антибаллистической системы нужно 20-30 лет, о чем заявили компании, однако у Украины нет столько времени в условии реальной войны.
"Сейчас новые технологии и новая Украина, и мы можем сделать это все быстрее. И мы рассчитываем на то, что в конце этого года у нас будет первая система ", – сообщил Зеленский.
Он также отметил, что антибаллистическая программа FREYJA была предметом обсуждения на днях, сейчас об этом говорят в Канаде.
"И мы также рассчитываем на то, что в Нью-Йорке у нас будет более четкое понимание графика всех наших шагов", - отметил глава украинского государства.
Ранее Зеленский говорил, что к созданию антибаллистической системы FREYJA в Украину присоединились 10 государств и будут присоединяться партнеры.
Известно, что к реализации проекта вовлечены украинские и европейские оборонные компании. Среди них – Kongsberg, Weibel, Saab, FirePoint, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener и Leonardo.
Проект FREYJA предполагает создание общей европейской антибаллистической системы, в которую Украина должна приобщить собственные технологии и боевой опыт.
Ранее Зеленский заявлял, что разработка собственного баллистического оружия и создание новой антибаллистической системы является задачей, которую удалось выполнить лишь в небольшом количестве стран мира. По его словам, у Украины есть необходимая научная база и компетенции.
Еще сообщалось, что Fire Point планирует провести первый перехват баллистической ракеты в рамках проекта Freyja к середине 2027 года.