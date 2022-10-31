Зеленський про повернення українців: я не можу сьогодні гарантувати всім безпеку

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про повернення українців додому, зазначивши, що, на жаль, сьогодні не може гарантувати всім безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час брифінгу за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою.

"Ми дуже зацікавлені, щоб наш народ повертався додому. Я не можу сьогодні просити громадян України, які тимчасово виїхали за кордон через війну, щоб вони поверталися. Жінки, діти.

Я думаю, що це сьогодні їх вибір, і я не можу сьогодні гарантувати всім безпеку, тому що це війна, війна, яку розв’язала односторонньо РФ виключно на території нашої держави", - сказав президент.

Голова держави зазначив, що дуже важливо, щоб наші люди були в Україні, щоб вони працювали в Україні. Адже дуже складно тримати економіку України в будь-якому форматі стабільності у час війни.

"Я впевнений, що всі повернуться, як тільки дозволить безпекова ситуація. Для цього нам потрібна більш розвинута "air defense", інфраструктура захисту нашого неба, безпека для наших школярів, побудова бомбосховищ тощо. Викликів багато, електрики мало, все не так просто, але ми тримаємося", - додав президент.