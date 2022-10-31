Зеленский о возвращении украинцев: я не могу сегодня гарантировать всем безопасность

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о возвращении украинцев домой, отметив, что, к сожалению, сегодня не может обеспечить всем безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского на брифинге по итогам встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

"Мы очень заинтересованы, чтобы наш народ возвращался домой. Я не могу сегодня просить граждан Украины, временно выехавших за границу из-за войны, чтобы они возвращались. Женщины, дети.

Я думаю, что это сегодня их выбор, и я не могу сегодня обеспечить всем безопасность, потому что это война, война, которую развязала односторонне РФ исключительно на территории нашего государства", - сказал президент.

Глава государства отметил, что очень важно, чтобы наши люди были в Украине, чтобы они работали в Украине. Ведь очень сложно держать экономику Украины в любом формате стабильности во время войны.

"Я уверен, что все вернутся, как только позволит ситуация безопасности. Для этого нам нужна более развитая "air defense", инфраструктура защиты нашего неба, безопасность для наших школьников, построение бомбоубежищ и т. д. Вызовов много, электричества мало, все не так просто, но мы держимся", - добавил президент.