Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Чехії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента Володимира Зеленського.

"Цей візит відбувається, коли наша держава зазнає підлих російських ударів по цивільній інфраструктурі, передусім по енергетичних об’єктах. Прем’єр-міністр особисто побачив, що означає такий терор і якої шкоди він завдає Україні", - йдеться в повідомленні.