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Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Чехії

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Київ, Понеділок 31 жовтня 2022 19:14
Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Чехії Фото: Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Чехії
Автор: Наталія Гурковська

Київ відвідав прем’єр-міністр Чехії Петр Фіалу 31 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента Володимира Зеленського.

"Цей візит відбувається, коли наша держава зазнає підлих російських ударів по цивільній інфраструктурі, передусім по енергетичних об’єктах. Прем’єр-міністр особисто побачив, що означає такий терор і якої шкоди він завдає Україні", - йдеться в повідомленні.

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Володимир Зеленський
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