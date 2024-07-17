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Зеленський: потрібні сильні рішення партнерів для справедливого завершення війни

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна потребує сильних рішень партнерів, які допоможуть завершити війну з Росією на справедливих умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, зараз триває робота, щоб тиждень став результативним у відносинах з партнерами.

Зеленський розповів, що сьогодні провів нараду із зовнішньополітичною командою Офісу президента України та Міністерства закордонних справ.

"Потрібні сильні рішення партнерів, які дозволять поставити цю війну на курс до її справедливого завершення. І я дякую кожному, хто демонструє відповідне лідерство. Чесне лідерство", - додав президент.

Саміт європейської політичної спільноти

Нагадаємо, завтра, 18 липня, у Лондоні пройде саміт Європейської політичної спільноти.

Зокрема, очікується, що Чехія та Україна підпишуть на ньому двосторонню угоду про гарантії безпеки.

Як заявляв прем'єр Чехії Петр Фіала, він підпише документ разом із президентом України Володимиром Зеленським.

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