Зеленський: потрібні сильні рішення партнерів для справедливого завершення війни

За словами глави держави, зараз триває робота, щоб тиждень став результативним у відносинах з партнерами.

Зеленський розповів, що сьогодні провів нараду із зовнішньополітичною командою Офісу президента України та Міністерства закордонних справ.

"Потрібні сильні рішення партнерів, які дозволять поставити цю війну на курс до її справедливого завершення. І я дякую кожному, хто демонструє відповідне лідерство. Чесне лідерство", - додав президент.