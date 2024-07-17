Зеленский: нужны сильные решения партнеров для справедливого завершения войны

Саммит европейского политического сообщества

Напомним, завтра, 18 июля, в Лондоне пройдет саммит Европейского политического сообщества.

В частности, ожидается, что Чехия и Украина подпишут на нем двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.

Как заявлял премьер Чехии Петр Фиала, он подпишет документ вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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